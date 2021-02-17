В Ярославле кладовщика приговорили к 120 часам обязательных работ за кражу товаров

Во Фрунзенском районе Ярославля 28-летнего местного жителя осудили за хищение электроники со склада интернет-магазина, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчину обвиняли в совершении преступления по части 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). По данным пресс-службы, ярославец работал кладовщиком в сортировочном центре одного из интернет-магазинов, поэтому имел свободный доступ к складу, на котором хранились товары.

«В апреле и июне 2020 года он совершил хищение вверенных ему сотового телефона Samsung стоимостью более 13 тыс. руб., портативного аккумулятора Xiaomi, стоимостью 825 руб. и беспроводных наушников Accesstyle стоимостью более 1,7 тыс. руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры, администрация магазина провела учет товара и выявила недостачу. По камерам видеонаблюдения удалось установить личность сотрудника, который был причастен к совершению преступления. Позже кладовщик признал вину и раскаялся в содеянном. В связи со случившимся он был уволен из интернет-магазина. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Кристина Куракина