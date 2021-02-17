На Ставрополье будут судить мужчину, похитившего сына депутата 20 лет назад

В Ставропольском крае завершилось следствие в отношении 51-летнего мужчины, который находился в розыске 20 лет. Правоохранители подозревают его в похищении человека (ст. 126 УК РФ). Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 1998 году подозреваемый и три его сообщника похитили 19-летнего сына председателя одного из сельхозпредприятий, который был депутатом краевой Думы. Похитители удерживали молодого человека в Чечне до получения выкупа на общую сумму $100 тыс. После освобождения потерпевшего похитители были задержаны. В 1999 году суд назначил им наказания в виде лишения свободы. Однако одному из злоумышленников удалось скрыться, он был объявлен в розыск. Мужчина поменял имя, фамилию и отчество. Он был задержан в аэропорту Чечни по пути в командировку. Сейчас подозреваемый находится под арестом.

Наталья Шинкарева