Процент просроченных платежей у СОФПП составляет 1,25%

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) с 10 января 2021 года выдал займы общей суммой 110 млн руб. и поручительств на 143 млн руб. для развития субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщил директор фонда Валерий Пиличев.

По его словам, с 2014 года СОФПП выделил более 3 тыс. займов. «Надо сказать, что у нас процент просроченных платежей — 1,25% от портфеля при нормативе 12% — мы очень качественно оцениваем проекты и к ним подходим»,— подчеркнул господин Пиличев.

Напомним, в 2020 году по программе фонда по поддержке МСБ, около 20% предпринимателей брали займы на работу с интернет-магазинами.

Ирина Пичурина