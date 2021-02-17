Нападающий софийского ЦСКА перешел в ФК «Ростов»

В футбольный клуб «Ростов» перешел нападающий софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды с правом последующего выкупа. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Соу провел сезон 2017—2018 в клубе «Скендербеу», где сыграл в 33 матчах и забил 21 мяч. С сезона 2018–2019 играл в софийском ЦСКА. В чемпионате Болгарии он забил 32 мяча, из них восемь голов — в нынешнем сезоне. «Али Соу выступал в Лиге Европы УЕФА. В текущем розыгрыше турнира нападающий забил пять голов в 10 матчах»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева