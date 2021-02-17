Зарубежные СМИ: Как морозы повлияли на обстановку в США?

Экстремальные холода в США отразились на нефтяном рынке. Они обернулись снижением добычи сырья, и в результате цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $64 за баррель впервые с января прошлого года. Резкое похолодание в США замедлило и темпы вакцинации во многих штатах. Задерживаются поставки препарата. В некоторых городах возникают сложности при хранении вакцины из-за отключения электричества. Наибольшие проблемы шторм вызвал в Техасе. Президент Джо Байден направил туда федеральную помощь. На днях несколько миллионов местных жителей остались без электричества и водоснабжения. В результате бури погибли несколько десятков человек. Местные жители называют происходящее Армагеддоном. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Несколько сотен тысяч жителей городе Абилин, штат Техас, остались без воды, а вакцину из больницы в Хьюстоне пришлось перевезти в другие города, потому что там отключилось электричество и возникли проблемы с хранением препарата. Под угрозой оказалось около 8 тыс. доз, пишет «Би-би-си». При этом в результате шторма перестала выходить ежедневная газета Houston Chronicle, отмечают СМИ, хотя в прошлом ей удалось пережить даже ураган «Харви» 2017 года.

Погодные условия приводят к задержке поставок вакцин и в других штатах. Как отмечает CNN, около 2 тыс. человек в округе Майами-Дейд вовремя не получат запланированную вторую дозу препарата. О том, что поставки могут задержаться, предупредили и власти Колорадо — там речь идет более чем о 130 тыс. доз. Аналогичная ситуация в штате Огайо. Кроме того, второй день подряд вакцинация откладывается в Сан-Антонио. Проблему признали в администрации Джо Байдена и предупредили американцев о задержках.

В целом предупреждения о зимнем шторме помимо Техаса действуют в Миссисипи, Оклахоме и на территории всего Арканзаса, отмечает CNN. Во вторник только в Техасе без электричества остались около 4 млн домов. В Чикаго накануне выпало почти 50 см снега, там отменили занятия в школах, пишет The Guardian. В американских аэропортах отменяют тысячи рейсов. В ДТП за последние пару дней попали несколько сотен автовладельцев.

Экстремальные погодные условия привели к гибели 26 человек. Один из них попал в снегоочиститель. Еще несколько человек во время отключения электричества решили погреться в машине в гараже и отравились угарным газом, пишет The New York Times. Еще один человек был найден мертвым на площади в центре Хьюстона. Предположительно, он умер от сильного переохлаждения.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что сильный снегопад, аномально холодные температуры и ледяной дождь сохранятся до следующей недели.