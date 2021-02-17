Более 750 млн рублей вложено в завод по производству стройматериалов в ОЭЗ «Тольятти»

Открытие завода по производству стройматериалов планируется в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти». Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Полная стоимость проекта составляет более 750 млн руб. Компания намерена запустить производство уже в третьем квартале 2021 года»,– говорится в сообщении.

Предполагается, что предприятие выйдет на проектную мощность в 2025 году. На нем будут созданы 87 новых рабочих мест.

Кроме того, на территории ОЭЗ «Тольятти» предполагается расширить производство автокомпонентов. Этим проектом занимается резидент ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС». Общую сумму инвестиций в производство планируется увеличить до двух млрд руб.

Георгий Портнов