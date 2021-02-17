В Оренбуржье выявлен минимум числа новых зараженных COVID-19 с конца сентября

В Оренбуржье зафиксировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа, что является минимальным показателем с 29 сентября прошлого года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 36 509. Умерли 554 человека, в том числе три пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов