На Кубани спасатели на снегоходах везут продукты в отдаленные горные поселки

В Краснодарском крае из-за сильного снегопада перекрыта узкоколейная железная дорога, ведущая в горные поселки Кушинка, Режет и Десятый километр Апшеронского района, продовольствие жителям поселков доставляют спасатели на снегоходах, сообщила пресс-служба администрации края.

В населенных пунктах, отрезанных из-за снегопада, проживает 87 человек, в том числе 17 детей. Сотрудники отряда «Кубань-Спас» на трех снегоходах отправились в поселки с грузом товаров первой необходимости, им предстоит пройти 10 км по бездорожью. Сейчас высота снежного покрова в горах достигает 60-70 см, температура воздуха – минус 10 градусов.

Анна Перова, Краснодар