Гордума утвердила объем муниципального займа в 4 млрд рублей

На заседании думы Нижнего Новгорода депутаты установили предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг в размере 4 млрд руб. Выпуск облигационного займа с предельным сроком погашения пять лет предусмотрен программой муниципальных внутренних заимствований Нижнего Новгорода при принятии бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

В городском департаменте финансов рассчитывают, что размещение облигационного займа позволит снизить расходы на обслуживание муниципального долга, поскольку привлеченные средства планируется направить на замещение кредитов коммерческих банков с более дорогой процентной ставкой. Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман отметил, что решение о размещении муниципального облигационного займа будет приниматься в конце 2021 года с учетом конъюнктуры рынка.

Иван Сергеев