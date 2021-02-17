В сельских школах Пензенской области появятся 13 современных спортзалов

В Пензенской области капитально отремонтируют спортивные залы в 13 сельских школах и школах малых городов в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Современные условия для занятий физкультурой и спортом создадут в сельских школах Бессоновского, Кузнецкого и Колышлейского районов, а также в школах рабочих поселков Башмаково, Исса, Сосновоборск, Тамала, Шемышейка и школах Белинского, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска и Сердобска.

Мария Шахрай