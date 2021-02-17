Задолженность жителей Ростова перед Водоканалом достигла 1,5 млрд рублей

С 1 февраля АО «Ростовводоканал» ограничивает получение услуг абонентам, у которых имеется задолженность. Сейчас сумма задолженности ростовчан перед компанией составляет 1,5 млрд руб. В 2020 году она увеличилась на 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании. Отметим, что до 1 февраля в Ростовской области ресурсоснабжающие организации не имели права приостанавливать предоставление коммунальных услуг в случае неполной их оплаты абонентами. Эта мера была принята весной в связи с пандемией коронавируса.

«Задолженность клиентов за уже оказанные услуги — серьёзная финансовая нагрузка для предприятия. Деньги, которые взимаются с абонентов по действующему тарифу, идут на ремонт сетей, модернизацию производственных объектов, закупку реагентов для очистки воды и стоков, оплату электроэнергии и многое другое, без чего Ростовский Водоканал не может функционировать» — говорится в сообщении предприятия. Пресс-служба компании отмечает, что в случае, если абонент не может выплатить всю сумму задолженности сразу, он может воспользоваться рассрочкой.

Наталья Шинкарева