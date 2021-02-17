На Кубани выявлено 169 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки подтверждено 169 новых случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии в регионе заболели 36680 человек, сообщает администрация края. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – 646,3.

По данным администрации края, в Краснодаре выявлено 49 новых случаев, в Сочи – 18, в Геленджике – 5 случаев. За время пандемии на Кубани 29932 человека выписаны с выздоровлением, в том числе за последние сутки – 279 человек. В регионе отмечено 1759 летальных исходов пациентов с COVID-19, за последние сутки скончались 16 человек.

Анна Перова, Краснодар