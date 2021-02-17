ГК «ПСК» запускает сеть апарт-отелей в Петербурге

ГК «ПСК» создаст в Петербурге сеть апарт-отелей Avenir, а также новую управляющую компанию — PSK Invest. Объём инвестиций в запуск составит 4 млрд руб. В сеть войдут три апарт-отеля в Московском и Кировском районах. Все апарт-отели Avenir строятся с привлечением проектного финансирования «Сбербанка».

При этом новая УК PSK Invest будет управлять не только сетью Avenir, но и комплексом апартаментов START, который ГК «ПСК» в настоящее время возводит на Парнасе. В компании ожидают, что заполняемость отелей составит 67%, а доходность — 9-12%.

По оценкам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», портфель проектов сервисных апартаментов компании является самым большим в Петербурге: 4354 юнита на стадии строительства и 5466 юнитов, с учетом введенного год назад проекта Like. В ГК «ПСК» подчеркивают, что расширение портфеля за счёт проектов апарт-отелей не означает снижение интереса к жилой недвижимости, и все планы компании в этом сегменте остаются в силе.

Мария Кузнецова