Уральская инвестплатформа «ВДело» выдала около 100 млн рублей на 21 проект

На начало 2021 года инвестиционная платформа «ВДело», созданная в прошлом году Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП), выдала 21 заем общей суммой 97,5 млн рублей. Об этом сообщил руководитель проекта Илья Сулла на презентации платформы.

«Четыре займа уже благополучно рассчитались по своим обязательствам, закрыли свои долги, и просрочки по выплатам у нас в настоящий момент отсутствуют»,— сообщил господин Сулла.

Он добавил, что в 2021 году платформа планирует выдать около 400 млн руб. на проекты. В настоящее время средний объем займа составляет порядка 3 млн руб.

По данным на вечер 16 февраля, на платформе зарегистрировалось 300 юридических и физических лиц. «Мы рассчитываем, что на нашей платформе зарегистрируются порядка 500 участников — за последние два дня зарегистрировалось уже 200»,— рассказал руководитель проекта.

Кроме того, в текущем году на инвестплатформе планируется реализовать возможность покупки универсальных цифровых прав с получением услуги по предоплате или получить деньги после ее реализации.

Напомним, краудинвестинговая платформа «ВДело» была зарегистрирована 14 октября 2020 года, в декабре она приняла более 60 заявок от представителей бизнеса и более 20 заявок от инвесторов. Платформа предполагает работу с частными лицами и компаниями, которые готовы инвестировать в региональные проекты. Инвесторы вкладывают деньги на срок от 20 дней до 36 месяцев. Размер инвестиций может быть любой — от 10 тыс. руб. до 20 млн руб. Платформа удерживает комиссию с заемщиков (2,5% от размера займа).

На основании истории взаимодействия с кредитными организациями СОФПП будет составлять рейтинг заемщиков, который позволит оценивать степень рисков для вложения инвесторов.

В данный момент в России зарегистрировано 26 инвестиционных платформ, две из них базируются в Свердловской области.

Ирина Пичурина