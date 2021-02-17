Спрос на покупку гаражей в Нижнем Новгороде вырос на 12% за год

За год в Нижнем Новгороде объем предложения по продаже гаражей сократился на 13%, в то время как спрос вырос на 12%, подсчитали в «Авито Недвижимость». В 2020 году нижегородцы могли купить гараж в среднем за 290 тыс. руб., что на 7% дороже по сравнению с уровнем 2019 года.

Тенденция в целом соответствует общероссийской: в стране в целом спрос на гаражи вырос на 12%, а объем предложения сократился на 6%. Средняя стоимость гаража не изменилась и составила 250 тыс. руб.

Спрос на покупку машиноместа в Нижнем Новгороде за год не изменился, объем предложения подрос на 2%. Средняя стоимость одного парковочного места снизилась на 4% до 650 тыс. руб. В целом в России, напротив, спрос на покупку отдельных мест для машин вырос на 11% за год, объем предложения увеличился на 15%. Средняя стоимость выросла до 600 тыс. руб. (+3%).

В «Авито» считают, что одной из причин оживления рынка купли-продажи гаражей и машиномест стала долгожданная «гаражная амнистия». «Документ вводит упрощенный порядок регистрации прав на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса — ранее их владельцы испытывали проблемы с легализацией своего статуса и сделками купли-продажи. Ожидается, что принятые меры затронут порядка 3,5 миллиона объектов, если их собственники успеют оформить необходимые документы до 1 января 2026 года. Однако есть вероятность, что действие закона будет продлено и далее по аналогии с дачной амнистией, которую пролонгировали несколько раз»,— говорится в сообщении компании. Там отметили, что главным импульсом роста спроса на гаражи является рост продаж автомобилей.

Анастасия Еремина