«На рынке достигает успеха сильнейший и крупнейший»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об адаптации строительной отрасли к новым условиям работы.

На рынке жилых новостроек в столице наглядно происходит процесс консолидации сегмента бизнеса в руках трех масштабных игроков. На долю этих крупных и все набирающих обороты компаний приходится почти 40% объема реализации. И сейчас они ушли далеко вперед, оторвавшись от других девелоперов в локации, чьи доли рынка не только не изменились, но даже и снизились за год. По мнению экспертов компании «Метриум», такая тенденция связана в первую очередь с процессом адаптации отрасли к новым условиям работы.

С одной стороны, внедрена более жесткая модель финансирования жилищного строительства. С другой стороны, требуется более гибкая продуктовая политика, способность возводить много разнообразного и качественного жилья. Эти факторы приводят к тому, что на рынке не только выживает, но и достигает успеха сильнейший и крупнейший, подчеркивают брокеры.

По итогам 12 месяцев в новостройках города, в старых его границах, более 60% сделок по покупке жилья оформлены в проектах десяти наиболее успешных по продажам застройщиков. Спрос у них вырос почти на 35%, а суммарная выручка вплотную приблизилась к показателю в 500 млрд руб. Всего московские застройщики подписали около 62 тыс. договоров участия в долевом строительстве с физическими лицами. По ним девелоперы обязаны возвести 3,5 млн кв.м. жилья. А общий объем инвестиций частных лиц в проекты достиг 858 млрд руб. И за минувший год, несмотря на его крайне непростую историю, связанную с пандемией, приостановкой строек и различными ограничениями, наиболее успешные застройщики Москвы сумели повысить продажи, превысив показатели по планам.