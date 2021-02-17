Рассмотрение апелляции по делу Евгения Гурьева отложили из-за болезни экс-министра

Заседание Верховного суда Башкирии по апелляционной жалобе гособвинения на оправдательный приговор по делу экс-министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева отложили из-за его болезни.

Адвокат господина Гурьева Екатерина Даренских сообщила, что у господина Гурьева подозревают COVID-19. Она предоставила коллегии судей соответствующие медицинские справки.

Заседание отложено до 2 марта.

Экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в 52,7 млн руб. В ноябре прошлого года Кировский районный суд Уфы оправдал господина Гурьева, не найдя в материалах обвинения события преступления. Суд пришел к выводу, что чиновник действовал в рамках своих полномочий, признал право бывшего министра на реабилитацию, возмещение морального ущерба, причиненного заключением под стражу, а также снял арест с его имущества.

Анна Соколова