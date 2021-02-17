В Ярославской области из-за солнечной активности возможны помехи в телевещании

В Ярославской области в течение двух недель, с 24 февраля по 7 марта возможно возникновение помех в телевизионном вещании, сообщает пресс-служба администрации Рыбинска со ссылкой на РТРС. В это время будет наблюдаться явление, известное под названием «весенняя солнечная интерференция». В этот период Солнце оказывается за спутниками связи, которые транслируют телевизионные сигналы.

«Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. "Солнечное вещание" на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал»,— говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в это время возможны кратковременные помехи, в том числе временное «замерзание» изображения. Продолжительность таких помех бывает от нескольких секунд до 10 мин.