«Коннотаций в работах содержится много»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о необычных экспозициях художников с использованием чучел.

Завершая серию программ про так называемых арт-таксидермистов, то есть, художников, использующих в своих работах чучела животных (Бойс, Херст) или их имитации (Цай Гоцян), вспомним еще об одном знаменитом чучельнике — Маурицио Каттелане. Этот падуанец, как о нем пишут критики, «специализирующийся на демонстрации той бесконечной череды маленьких кризисов, из которых и составлена человеческая жизнь», автор бесконечных и всегда ироничных «маленьких эстетических революций и социальных бунтов» обычно использует чучела лошадей. Помните, на недавней выставке в Пушкинском музее из коллекции Фонда Louis Vuitton, именно копыта подвешенной лошади — первое, что встречало посетителей прямо на лестнице.

Также он любит осликов (часто навьюченных до предела) и голубей. Сразу на двух Венецианских биеннале в 1997 и в 2011 годах он буквально усадил стропила и воздуховодные трубы Центрального итальянского павильона этими главными венецианскими птицами, загаживающими все вокруг. В первом случае инсталляцию назвали «Туристы», а во втором — «Другие». Первую я не видел, а вторую прекрасно помню. Понять, что это чучела Каттелана можно было только по поддельным экскрементам на полу. Ну а, самая популярная работа художника называется «Бидибидобидибу» 1996 год. Она изображает покончившую с собой белку в интерьере бедной кухни.

И давайте вспомним моего хорошего друга российского, как его называют, мастера швейного арт-кутюра Дмитрия Цветкова. В конце нулевых он создал инсталляцию «Ледниковый период». Это был показ мод: на подиуме выстроились чучела характерных для России зверей: медведя, рыси, лисы, волка, зайца и бобра, разодетые в роскошные шубы. Для шуб Дмитрий использовал искусственный очень дорогой мех самых модных расцветок и недешевые подкладочные ткани и фурнитуру. Шуба каждому зверю по размеру была велика. Позади всех шел медведь в «позе вождя», с простертой вперед лапой. Тут было столько коннотаций: от сказочно-мифологических до социально-политических, что даже зоозащитники стушевались.