Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ли Соль Чжу появилась на публике впервые с января прошлого года, сообщает южнокорейская The Korea Herald со ссылкой на северокорейскую «Нодон Синмун». Как сообщало то же северокорейское издание 26 января 2020 года, Ли Соль Чжу присутствовала с супругом на представлении по поводу празднования Нового года по лунному календарю, и они вместе поднимались на сцену, чтобы поблагодарить артистов.

На этот раз жена Ким Чен Ына посетила с ним представление в театре Мансудэ. Тот факт, что Ли Соль Чжу, которая обычно регулярно сопровождала супруга, так долго не появлялась на публике, вызвал множество предположений о том, что за этим стоит. Звучали предположения, что она может быть беременна либо избегает контактов с другими людьми из-за опасений заразиться COVID-19 или заразить детей.

По данным южнокорейской разведки, на которые ссылается The Korea Herald, Ли Соль Чжу проводит время с детьми в условиях борьбы с коронавирусом и «ничего необычного с ней не замечено». По мнению наблюдателей, ее появление на представлении может быть связано с желанием руководства показать уверенность в успешной борьбе с пандемией в стране.

Алена Миклашевская