На Кубани браконьер возместил материальный ущерб в размере 2,1 млн рублей

Калининский районный суд вынес приговор в отношении Виталия Левченко, который занимался незаконным выловом рыбы. Он получил реальный срок лишения свободы, а также выплатил государству 2,1 млн руб., сообщается в пресс-релизе краевой прокуратуры. Срок, на который был осужден браконьер, не называется. Виталий Левченко осужден по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, причинивший особо крупный ущерб).

В суде было установлено, что незаконным выловом рыбы мужчина занимался с ноября 2018 года по апрель 2019 года. Прокурор района в защиту интересов государства предъявил ему исковое заявление о взыскании причиненного материального ущерба.

В рамках возбужденного исполнительного производства осужденный уже перечислил в бюджет всю сумму.

Андрей Ульченко