В Астрахани осудят предпринимателя за мошенничество при стерилизации собак

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, оказывающий ветеринарные услуги, предоставил МБУ Астрахани «Чистый Город» документы, содержащие ложные сведения о проведении стерилизации женских особей безнадзорных животных в 2019 году. Согласно предоставленным счетам и актам выполненных работ, он якобы оказал услуги по стерилизации более 1 тыс. животных на общую сумму свыше 2,2 млн руб., при этом их помечали специальными бирками на ушах.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай