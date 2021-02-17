За сутки в Татарстане зарегистрировали 65 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 65 новых случаев коронавируса. Один из них оказался завозным, остальные — контактными. 21 человек госпитализирован, 44 получают лечение на дому, передает штаб по борьбе с вирусом.

Среди заболевших — один несовершеннолетний и 27 человек старше 60 лет. В Казани за сутки подтвердили 37 новых случаев, в Зеленодольском районе — девять, в Нурлатском— пять, в Буинском — три, в Бугульминском, Высокогорском — по два, в Набережных Челнах, Алексеевском, Арском, Лаишевском, Мензелинском, Спасском и Тетюшском — по одному.

«На 17 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 367 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 13 874, в том числе 92 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"