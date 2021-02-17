Депутата из Камбарки подозревают в мошенничестве при нанесении дорожной разметки

Депутата МО «Камбарское» в Удмуртии подозревают в мошенничестве при выполнении муниципального контракта по нанесению дорожной разметки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, депутат, являющийся гендиректором организации, заключил муниципальный контракт по нанесению в городе дорожной разметки. Он внес в документы ложные сведения об исполнении контракта, не выполнив указанные работы в полном объеме. Так, он присвоил бюджетные средства в 203,3 тыс. руб.