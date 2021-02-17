«Эта студия у тебя может быть сегодня в Сочи, а через месяц — на Белом море» Дмитрий Гронский — о рынке автокемперов

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, сколько стоит новый российский дом на колесах.

У коллег с портала auto.ru подсмотрел любопытную новость. Компания «Автоуслуги» из Нижнего Новгорода разработала проект дома на колесах на базе современного «пазика» — модели «Вектор Next». Обеденный стол, санузел, кухня, двуспальная кровать, ламинат под ногами — все выглядит весьма солидно. Стоит «мотор-хоум» 5,5 млн руб. Но здесь, во-первых, две трети – это цена автобуса-донора, а, во-вторых, нам предлагается сравнивать эту сумму не с ценой автомобиля, а с ценой квартиры, потому что, по сути, это квартира.

Я не поленился, нашел в сети технические характеристики павловского автобуса, умножил длину автомобиля на его ширину. Получил что-то порядка 18 квадратных метров. То есть студия, скорее, не квартира. С другой стороны, эта студия у тебя может быть сегодня в Сочи, а через месяц — на Белом море, а еще через месяц квартира едет по Чуйскому тракту на Алтае.

В теории звучит круто. Но только в теории. Лет пятнадцать назад один мой приятель пытался наладить в России прокат автокемперов. Но бизнес не пошел. Потому что в той же Европе есть тысячи площадок, и в городах, и в национальных парках, на курортах и просто в красивых местах, где ты можешь запарковаться, подключиться к стационарной воде и электричеству. У нас же подобная инфраструктура по сути дела отсутствует, а потому полноценное пользование домом на колесах фактически невозможно. На Западе дом на колесах легко может стоить €250 тыс. А сегодня, из-за карантинов и невозможности куда-то улететь, фирмы, которые выпускают автокемперы, загружены заказами на полтора года вперед. Возможен ли у нас такой ажиотаж?

В итоге основными клиентами моего знакомого стали съемочные группы — автодачи брали напрокат, чтобы использовать их как гримерные. Кстати, и сегодня это тоже вариант возможного использования автодомов. Потому что индустрия съемок сериалов у нас развивается куда динамичнее, чем индустрия автотуризма.