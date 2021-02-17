За сутки коронавирус выявлен у 1037 жителей Черноземья

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 1 037 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 201,21 тыс. человек. Из них выздоровели 179,63 тыс. (1 183 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 35: в Воронежской области скончались 23 человека, в Белгородской — четыре, в Липецкой — три, в Орловской и Тамбовской — по два, в Курской — один. Всего с марта 2019 года умерли 3 820 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 144 новых диагноза (всего 30,2 тыс.). Выздоровели 154 человека (всего 27,2 тыс.). За все время пандемии скончались 458 пациентов.

В Воронежской области — 356 новых диагнозов (всего 64,41 тыс.). Выздоровели 369 человек (всего 58,11 тыс.). За все время пандемии скончались 1 804 пациентов.

В Курской области — 154 новых диагноза (всего 29,13 тыс.). Выздоровели 152 человека (25,82 тыс.). За все время пандемии скончались 422 пациента.

В Липецкой области — 137 новых диагнозов (всего 23,36 тыс.). Выздоровели 170 человек (19,56 тыс.). За все время пандемии скончались 408 пациентов.

В Орловской области — 119 новых диагнозов (всего 29,21 тыс.) Выздоровели 136 человек (26,15 тыс.). За все время пандемии скончались 412 пациентов.

В Тамбовской области — 127 новых диагнозов (всего 24,9 тыс.). Выздоровели 252 человека (22,79 тыс.). За все время пандемии скончались 316 пациентов.

Александр Прытков