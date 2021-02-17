В ООО «Башкирэнерго» внедряют уникальную техническую инновацию

Активная часть силового маслонаполненного трансформатора 35 кВ на ПС 35 кВ «Аврюзово», вскрытого для капремонта и для определения ресурса бумажной изоляции

В Башкирских распределительных электрических сетях (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») внедряется уникальная для электросетевого комплекса Российской Федерации техническая инновация. Это специальное устройство по оценке степени полимеризации бумажной изоляции силовых трансформаторов 35-110 кВ. Он востребован в процессе капитального ремонта маслонаполненных силовых трансформаторов, когда необходимо оценить ресурс бумажной изоляции.



Общепринятый для сетевого комплекса страны метод оценки степени полимеризации бумажной изоляции силовых трансформаторов представляет из себя сложный технологический процесс, включающий множество этапов: необходимо аккуратно вырезать кусок изоляции, отправить его в химлабораторию, где выяснится, соответствует ли степень полимеризации бумажной изоляции нормативным требованиям или его ресурс исчерпан и необходима его замена. Необходимо отметить, что анализ требует повышенного внимания, так как выполняется химическими веществам с высокими классами опасности. При этом время на определение степени полимеризации бумажной изоляции в химической лаборатории может составить до суток без учета времени на отбор и транспортировку пробы. Даже в том случае, если электроизоляционный картон еще сохраняет свои изолирующие свойства, то необходимо наложить «заплату» на место выреза; если утратил, то работ по замене изоляции еще больше. Напрашивается мысль — можно ли обойтись без разрушающего контроля?

Именно эту проблему башкирские энергетики решили в 2020 году в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Полевые испытания опытного образца устройства, работа которого основана на оптическом методе, прошли на подстанции 35/10 кВ «Аврюзово» в Альшеевском РЭС Белебеевских электрических сетей. Во время капитального ремонта силового трансформатора 35 кВ устройство позволило оперативно и с высокой точностью определить степень полимеризации бумажной изоляции. По итогам НИОКР изготовлено 3 устройства. Два из них планируется передать в эксплуатацию в производственные отделения компании. Об их востребованности говорит тот факт, что в подстанционном хозяйстве ООО «Башкирэнерго» 255 подстанций 110 кВ и 332 подстанции 35 кВ. Технические возможности прибора позволяют тестировать и бумажную изоляцию на силовых трансформаторах 220 и 500 кВ.