В Ростовской области выявили 326 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 326 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 122. В Новочеркасске выявлено 16 случаев, в Таганроге — 13, в Батайске и Октябрьском районах — 12, в Неклиновском — 11, в Мясниковском — девять, в Кагальницком районе — восемь, в Гуково, Азовском, Зерноградском районах — по семь, в Багаевском, Белокалитвинском и Егорлыкском районах — по шесть, в Новошахтинске, Шахтах, Константиновском, Тацинском районах — по пять, в Азове, Аксайском, Каменском, Красносулинском, Обливском, Сальском, Семикаракорском районах — по четыре. По три новых случая зарегистрировано в Каменске-Шахтинском, Морозовском, Цимлянском районах, по два — в Донецке, Волгодонском, Дубовском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Орловском, Песчанокопском и Шолоховском районах, по одному — в Волгодонске, Верхнедонском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком и Целинском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 339 человек. Скончались 19 человек.

По состоянию на утро 17 февраля количество инфицированных в области превысило 69,6 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1658. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 59,8 тыс. человек, умерли 2 973 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева