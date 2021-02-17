Представитель ЛДПР готов побороться за должность главы Перми

Замруководителя фракции ЛДПР в заксобрании края Александр Григоренко решил участвовать в конкурсе на должность главы Перми. «Подал сегодня документы на конкурс,— написал в своем Telegram господин Григоренко.— Последние годы как жителю Перми мне очень не нравится политика администрации города. Это касается и транспортной реформы, и так называемой „поддержки“ малого бизнеса, и экологической политики. Последней каплей стало решение Пермской городской думы, которая с подачи администрации, наплевав на мнение жителей, фактически разрешила РЖД строить на участке Черняевского леса десятиэтажную гостиницу.

Считаю это неправильным. Городу нужны перемены. Пермь должна перестать быть городом для чиновников и стать городом для жителей. Уверен, что у меня это получится. Надеюсь на поддержку ответственных депутатов и, разумеется, жителей».

Документы от кандидатов на должность главы города принимаются до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, за кого проголосует большинство депутатов.

Ранее о своем желании претендовать на пост руководителя Перми заявили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, и.о. главы города Алексей Демкин, градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский. Гендиректор и собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, также собиравшийся бороться за пост градоначальника, сегодня заявил URA.RU об отказе от своих планов.