КНР определила категории грузов к ввозу через погранпункты пропуска в Приморье

Китай с 15 февраля по 15 марта 2021 года проводит мероприятия по улучшению противовирусной инфраструктуры в автомобильном и железнодорожном пункте пропуска «Хуньчунь», сообщила сегодня пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Из-за этого в течение месяца через погранпереходы «Краскино» и «Махалино» из России будет разрешено ввозить только определенные категории грузов.

Через автомобильный пункт пропуска «Краскино—Хуньчунь» допускаются к ввозу в КНР живые морепродукты, древесина, газ, навалочные грузы, транзитные грузы из Японии и КНДР, порожние грузовые поезда, мороженые морепродукты (в контейнерах с использованием палет), конфеты, пиво, шоколад (в контейнерах с использованием палет, вес единицы товара должен быть не менее 50 кг).

К ввозу в КНР через железнодорожный пункт пропуска «Махалино—Хуньчунь» допускаются уголь, железный, медный порошок, древесина (в контейнерах), транзитные грузы из Японии и КНДР.

Ранее ДВТУ сообщало, что из-за празднования в Китае Нового года по восточному календарю на период 28 января по 14 февраля 2021 года пункт пропуска «Хуньчунь—Краскино» приостановит работу.

Алексей Чернышев, Владивосток