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Администрация Перми планирует выставить на торги под жилую застройку 2,4 га на ДКЖ

И. о. замглавы администрации Перми Елена Гонцова на градостроительном комитете Пермской думы рассказала депутатам о планах городских властей по вовлечению в хозяйственный оборот муниципальных земель. По словам Елены Гонцовой, в этом году в бюджет города планируется получить 193,7 млн руб. доходов от продажи земельных участков, в 2022 году — 142,6 млн руб., в 2023-м — 23,3 млн руб. На продажу выставят участки для жилищного строительства, а также земли, высвобождаемые после расселения аварийного жилья, территории для возведения коммерческих объектов. К примеру, в 2021 году в районе ДКЖ муниципалитет выставит на торги 2,4 га.

И. о. замглавы администрации сообщила, что в районе ДКЖ к выставлению на торги запланировано девять земельных участков, на которых зарегистрировано 249 человек. Сейчас идет расселение аварийных домов по адресам: ул. Энгельса, 9, 17а, 19, 21, 23; ул. Локомотивная, 4; ул. Барамзиной, 68, и ул. Папанинцев, 3 и 14. Предельные параметры плотности, высотности, а также разрешенного использования земельных участков будут определены документацией по планировке территории.

Напомним, пермские власти планируют масштабное развитие территории в районе ДКЖ, в том числе коммерческую и жилую застройку. В 2018 году краевые власти выкупили у РЖД площадку Товарного двора за 800 млн руб. Общая площадь участка составляет 14 га, часть территории планируется использовать под расширение ул. Строителей, часть — под инфраструктуру транспортно-пересадочного узла, часть — под деловой комплекс «Пермь-Сити» и жилой микрорайон. Осенью 2020 года стало известно, что администрация Перми планирует продать на торгах под жилую застройку территорию в районе ДКЖ площадью более 2,6 га.

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