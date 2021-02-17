Коронавирус в Ярославской области: еще 164 человека заболели и двое скончались

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались мужчина 1956 года рождения, и женщина 1940 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 164 новых случая заражения COVID-19. За это же время 181 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по сведениям на 17 февраля, в области выявлено 31111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 29327 человек выздоровели. 361 больной умер. В больницах находятся 1062 человека, из них 597 — с установленным диагнозом COVID-19 и 465 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15815 человек. На втором месте Рыбинск — 3611 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1694 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 223, 210 и 156 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2718 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7328 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов