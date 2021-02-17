Калининский районный суд Уфы оштрафовал пенсионера за участие в митинге 31 января

Судья Калининского районного суда Уфы Елена Графенкова признала 75-летнего пенсионера Анатолия Шерстобитова виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за участие в митинге в поддержку Алексея Навального. По решению суда, господин Шерстобитов оштрафован на 10 тыс. руб. Постановление опубликовано вчера.

Как следует из текста документа, 31 января Анатолий Шерстобитов «принял участие в несогласованном митинге и шествии» и использовал «средство агитации в поддержку Навального», а на «неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении участия в публичном мероприятии не реагировал», чем, как посчитал суд, нарушил закон «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетировании».

Средством агитации суд признал плакат с надписью «Власть, отвечай за самосожжение Ирины Славиной. Следующий Навальный».

Радиостанция «Эхо Москвы в Уфе» сообщает, что на заседание по административному делу в суд пришли не те полицейские, которые составляли на пенсионера протокол.

Анатолий Шерстобитов с решением не согласился и намерен обжаловать его в Верховном суде Башкирии.

Анна Соколова