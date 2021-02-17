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СМИ: прокуратура проводит проверку назначения экс-управляющего «Ростов-Арены»

Прокуратура Ростовской области проверяет обстоятельства назначения Валентина Климко на должность руководителем ГАУ РО "Ростов-2018", которое управляет стадионом "Ростов-Арена". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Прокуратура Кировского района Ростова изучает сейчас, как проводился конкурс, в результате которого Климко назначили на должность»,— рассказал источник агентству. По его данным, господин Климко был уволен с должности, так как выяснилось, что он скрыл от конкурсной комиссии тот факт, что является генеральным директором компании «Армавир Девелопмент». В пресс-службе прокуратуры Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Наталья Шинкарева


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