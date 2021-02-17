Кубанские бизнесмены стали пользоваться умной рекламой в 3 раза чаще МТС сообщает о троекратном росте обращений к сервисам таргетированной рекламы в 2020 году по сравнению с 2019-м. Услуги МТС, работающие на основе обезличенных больших данных, стали самыми популярными в сегменте малого бизнеса по итогам прошлого года

Чаще всего к набору сервисов «МТС Маркетолог» в прошлом году обращались компании, предоставляющие информационные, рекламные услуги, а также те, кто занимается исследованиями рынка. На втором и третьем местах активных пользователей выступили оптовые торговые компании, а также автодилеры. Интересно, что по сравнению с 2019 годом, стало на треть больше обращений к умной рекламе в сфере государственного и муниципального управления. Пятерку «умных» рекламодателей замкнули бизнесмены из сферы ухода, красоты и оздоровления.

Наиболее востребованными стали услуги sms-информирования и рассылок. Пик активности пришелся на весну прошлого года с апреля по май, когда большинство компаний были вынуждены перестраивать свою работу и коммуникации с клиентами. Кроме того, в прошлом году вдвое чаще, чем в предыдущие годы сервисом информирования потенциальных и действующих клиентов пользовались в преддверии черной пятницы и новогодних распродаж.

Набор сервисов «МТС Маркетолог» помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете с учётом более двухсот параметров, включая геолокацию, пол, возраст и сферу интересов потенциального покупателя. В основе сервиса лежит Big Data МТС, которая позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Услугой могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели - абоненты любых операторов.

«2020-й заставил бизнес искать новые подходы и инструменты для работы. МТС имеет в своем арсенале широкий и разнообразный набор технологичных сервисов под разные задачи. Сегодня для того, чтобы о деятельности компании узнали тысячи пользователей, совсем необязательно иметь большие бюджеты на продвижение. Самое главное, что технологии помогают работать и воздействовать точечно на аудиторию. А значит помогают расходовать средства малых предприятий максимально эффективно», - отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодраском крае Елена Усенко.