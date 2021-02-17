Минлесхоз Пензенской области взыскало с арендатора леса 16 млн рублей ущерба

В Пензенской области министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования взыскало с арендатора лесного участка ООО «Специалист Поволжья» 16 млн руб. за причиненный ущерб незаконными вырубками деревьев в границах Сосновоборского и Кузнецкого районов области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Региональный минлесхоз в 2018 году направило в Арбитражный суд Самарской области исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного ООО «Специалист Поволжья», на общую сумму 16 млн руб. В ходе судебного разбирательства было принято решение о его взыскании, но арендатор лесного участка продолжил незаконную вырубку леса. Кроме того, Арбитражный суд Пензенской области рассматривает еще одно исковое заявление минлесхоза о взыскании с компании почти 24 млн руб., а также заявление о расторжении договора аренды министерства с организацией и о признании ее банкротом. «Решением суда от 14 сентября 2020 года в отношении ООО „Специалист Поволжья“ введена процедура наблюдения сроком на шесть месяцев», — отметили в правительстве.

В результате компания возместила ущерб, установленный Арбитражным судом Самарской области.

Мария Шахрай