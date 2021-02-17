На Ямале подтвердился 51 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за сутки был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заболели 36 620 человек, из них более 34 тыс. уже выздоровели, 393 пациента скончались.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 12 828 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 112 151. С начала пандемии более 3,6 млн пациентов выздоровели, 81 446 больных скончались.

Михаил Мананников