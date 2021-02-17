В Тюменской области COVID-19 выявили у 98 человек

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 329 случаев COVID-19. Более 28 тыс. человек уже выздоровели, еще 268 пациентов скончались.

В России за сутки зарегистрировано 12 828 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 112 151. Более 3,6 млн человек выздоровели, 81 446 больных скончались.

Михаил Мананников