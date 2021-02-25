Член совета директоров Porsche Детлев фон Платен ответил на вопросы корреспондента «Стиль. Часы».

— Почему вы выбрали часовую линию Carrera? Вы предпочитаете американскую публику с ее Carrera Panamericana европейской с ее 24 Heures du Mans?

— Ле-Ман нам тоже близок, не зря это была первая гонка, в которой участвовала Porsche сразу после создания компании. У нас рекорд, 19 побед на 24 Heures du Mans. Но есть гонки и в других странах, в том числе в США, это второй дом для Porsche, с их Laguna Seca, Sebring или Daytona.

— Но ведь Porsche ушла с гонок в Ле-Мане?

— Я думаю, что Porsche не будет Porsche без Ле-Мана и Ле-Ман не будет Ле-Маном без Porsche. В 2023 году мы будем участвовать в гонке с новой автотехнологией Le Mans Daytona Hybrid. И все это, конечно, в партнерстве с великолепной маркой TAG Heuer, известной вниманием к автомобильному спорту.

— TAG Heuer — знаменитый бренд. Но ведь у Porsche бесспорные и гораздо более тесные отношения с Porsche Design Timepieces? Одно не исключает другого?

— Разумеется, у нас есть своя часовая мануфактура. Porsche Design основал Фердинанд Александр Порше, тот самый, который создал Porsche 911. Он в 1972 году придумал и дизайн наших часов Porsche Design Chronograph 1. Но это никак не мешает союзу с TAG Heuer.

— Для Porsche и TAG Heuer это долговременный союз?

— Конечно, это не разовое, случайное сотрудничество. Для двух марок с очень сильными и независимыми характерами иначе и быть не может, впереди у нас долгосрочное партнерство. Мы говорим пока о десяти годах.

Беседовал Алексей Тарханов