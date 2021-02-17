В Тюменскую область доставили более 7 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Тюменскую область доставили еще 7,1 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщили в региональном оперштабе. В данный момент идет распределение вакцины по медицинским учреждениям региона.

«Последняя партия состоит из однодозных ампул, а не флаконов на пять доз, что позволит формировать запись на вакцинацию более комфортно для пациентов», — отметили в оперштабе.

Всего на 17 февраля в Тюменскую область поступило 44,2 тыс. доз вакцины. Первым компонентом вакцины привиты 33,7 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли почти 8 тыс. жителей региона.

С начала пандемии в регионе выявили 30 329 случаев COVID-19. Более 28 тыс. человек уже выздоровели, еще 268 пациентов скончались.