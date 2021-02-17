За сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 252 жителей края

В Пермском крае продолжается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией: за минувшие сутки такой диагноз поставили 252 жителям края. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 205 человек переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома, госпитализированы 47 человек. На утро 17 февраля в «ковидных» отделениях больниц края проходят лечение 1134 пациента, из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 44 390 жителей края, вылечились от болезни 36 552 инфицированных. 2759 человек, у которых был диагностирован вирус, умерли.