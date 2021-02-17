Саратовский Роспотребнадзор привлек к ответственности авиакомпанию «Победа»

Саратовское управление Роспотребнадзора привлекло к ответственности авиакомпанию «Победа» за включение в договор воздушной перевозки ограничивающие права граждан условия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, основанием для привлечения авиакомпании к ответственности стали жалобы граждан на необоснованный отказ авиакомпании в возврате средств, оплаченных за билеты, так как пассажиры не предоставили оригиналы больничных листов.

Роспотребнадзор установил, что ООО «Авиакомпания «Победа» заключало договор воздушной перевозки с потребителем на условиях, согласно которым в случае вынужденного отказа от перевозки по причине внезапной болезни пассажира либо болезни члена его семьи, совместно следующего с ним на воздушном судне, факт болезни должен быть подтвержден именно листком нетрудоспособности, кроме того, такой документ должен быть нотариально заверен.

В саратовском управлении признали, что это условие не было основано на законе, так как влекло для потребителя дополнительные расходы по услугам нотариуса.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст.14.8 КоАП РФ («Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей»). Статья подразумевает штраф от 10 до 20 тыс. руб. Сумму, на которую оштрафовали авиакомпанию, управление не уточняет.

Ъ-Средняя Волга