Думский комитет одобрил смену зонирования для ПЗСП на участке по ул. Докучаева, 23

Сегодня думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрил смену территориального зонирования на участке по ул. Докучаева, 23. На этом участке ПЗСП намерено возвести многоэтажный жилой дом. Указанная территория является центральной частью микрорайона Пролетарского и сейчас расположена в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Члены комитета проголосовали за установление на участке подзоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой 18 этажей и коэффициентом плотности застройки 3,73.

Ранее на комиссии по землепользованию и застройке возникали вопросы по нехватке мест в детских садах и школах микрорайона Пролетарский. На сегодняшнем заседании комитета и. о. замглавы администрации Перми Елена Гонцова сообщила, что по фактическим нормативам школы и детсады микрорайона переполнены из-за того, что туда везут своих детей жители других территорий. «Инвестор внес вклад в развитие социальной инфраструктуры», - заметила Елена Гонцова. При этом ПЗСП по ранее заключенному соглашению с администрацией Перми обязался провести капремонт детского сада на ул. Братской, 10. И. о. замглавы добавила, что власти Перми рассматривают вариант строительства детского сада за школой «Мастерград» на ул. Костычева, 16.

Напомним, в августе 2019 года правительство Прикамья, администрация Перми и ПЗСП заключили договор о реконструкции и безвозмездной передаче в муниципальную собственность детского сада по ул. Братской, 10 (на 235 мест в смену). Застройщик обязался отремонтировать здание, обеспечить его оборудованием и передать городу. Администрация Перми должна была содействовать девелоперу в подготовке документации для застройки участков по ул. Докучаева, 23, и бульвару Гагарина, 18. Для строительства на ул. Докучаева, 23 была одобрена смена функционального зонирования, однако на второй площадке проект застопорился. ПЗСП требовало в судебном порядке от администрации исполнить свои обязанности по соглашению, согласовав градостроительную документацию по площадкам. В конце 2020 года арбитраж отказал девелоперу в его требованиях, но заключенное соглашение было признано притворной сделкой. Уже в начале 2021 года апелляционная инстанция частично изменила решение суда, перестав считать притворной сделкой подписанный между властями и застройщиком документ.