На Ямале присяжные признали виновным мужчину, которого ранее оправдали

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) присяжные признали виновным 35-летнего жителя Ямальского района Дмитрия Лабутина, несмотря на то, что ранее оправдали его, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

По данным следствия, ночью 31 июля 2017 года мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с потерпевшими решил их убить. Осужденный сбил на автомобиле знакомых, в результате чего один из них скончался на месте, другому потребовалась медицинская помощь.

В феврале 2019 года коллегия присяжных заседателей оправдала Лабутина, однако прокуратура ЯНАО обжаловала решение суда, в связи с систематическим нарушением закона со стороны защиты.

«21 апреля 2020 года Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге согласился с доводами прокуратуры округа и отменил незаконный оправдательный приговор», — отметили в пресс-службе.

В результате мужчина был признан виновным по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом) и по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом).

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, осужденный на три года лишен права управлять транспортным средством. В счет компенсации причиненного оставшемуся в живых потерпевшему физического и морального вреда с Лабутина взыскано 500 тыс. руб. Автомобиль, на котором были сбиты потерпевшие, был конфискован как орудие преступления.