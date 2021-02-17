Ярославцы за год направили 2,5 тысячи жалоб на банки

В 2020 году жители Ярославской области направили в Банк России 2,5 тыс. жалоб на финансовые организации, что более чем на четверть превышает количество подобных обращений, сделанных в 2019 году, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что рост числа жалоб вызван ситуацией с пандемией коронавируса, так как жители региона активно выясняли условия получения кредитных каникул и других мер господдержки.

В пресс-службе отметили, что больше всего вопросов у потребителей финуслуг было по работе банков. Их клиенты подали 1,5 тыс. заявлений. На втором месте вопросы по работе микрофинансовых организаций, в отношении которых поступило более 500 обращений. Еще 280 обращений поступило по поводу деятельности страховых компаний.

Больше всего жалоб было направлено в апреле, мае и июне 2020 года. Возникшие в это время проблемы у ярославских потребителей финуслуг были, главным образом, связаны с получением кредитных каникул, а также обслуживанием кредитов и займов.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, на тот момент кредитные каникулы были законодательным новшеством.

«Люди не сразу разобрались, как правильно пользоваться объявленными мерами поддержки, и банкам потребовалось некоторое время, чтобы отладить все процессы. Потом ситуация нормализовалась»,— отметил господин Алексеев.

В пресс-службе уточнили, что при возникновении проблемной ситуации во взаимоотношении с финансовыми организациями граждане могут направлять жалобы в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России.

Антон Антонов