Иностранные акции перегрелись на рынке

Увлечение россиян иностранными акциями грозит им разорением. Центробанк предупредил, что на фондовом рынке надувается «пузырь». По мнению регулятора, на мировых площадках есть риск перегрева: акции слишком дорогие, скоро возможно падение котировок. Так ли это и как россиянам защитить свои инвестиции? Расскажет Сергей Гусев.

Весь прошлый год россияне снимали деньги с вкладов, чтобы купить акции и облигации. В итоге, по данным Центробанка, только в зарубежные бумаги они вложили почти 650 млрд руб. Теперь эти деньги в опасности: по мнению регулятора, зарубежные рынки разогрелись слишком сильно. Часть финансистов предупреждает, что новый обвал будет совсем скоро. Впрочем, не все с этим согласны. Например, член совета директоров компании VAX Capital Ярослав Худорожков считает, что мировые центробанки еще долго будут все держать под контролем. Но риски, тем не менее, остаются, так что опытным инвесторам пора пересмотреть портфель.

«Будет повышенная волатильность, а самое главное — перераспределение в индексе, в частности, S&P. Мы бы порекомендовали создать устойчивые позиции и диверсифицировать в пользу компаний наиболее пострадавших отраслей — нефть, нефтесервис, банковский сектор, индустрия путешествий. Могли бы присутствовать в портфеле облачные технологии, интернет-безопасность. Кроме того, нужно учитывать тренд на более динамичное развитие зеленой энергетики, медицинской системы. Это станет, наверное, приоритетом ближайших двух-трех администраций США, Европейского союза»,— полагает Худорожков.

По данным ЦБ, за рубежом россияне чаще всего вкладывались в IT-сектор и транспорт, а дома в нефтегазовые и горнодобывающие компании. Но большинство все-таки не утруждает себя анализом и просто выбирает популярные бумаги, говорит независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев. По его словам, таких инвесторов спасти от коррекции вряд ли удастся: «Сейчас я бы ушел в какие-то очень консервативные активы, например, кэш, золото, чтобы просто быть готовым к тому, чтобы подбирать то, что будет падать. Это рациональная позиция. Но реальность такова: пока гром не грянет, мужик не перекреститься. Позиция регулятора скорее напоминает фразу "мы же предупреждали". Ничем это не остановить.

Люди, которые сидят в структурных, коробочных продуктах типа ИСЖ и НСЖ, уже, к сожалению, поделены на тех, кто выживет и не выживет».

Центральный банк больше года пытается ограничить неопытным инвесторам возможности для вложений, для их же блага. Заодно новые правила могут затруднить таким игрокам покупку иностранных акций. Государство же старается привлечь инвесторов обратно на российский рынок. Для граждан регулярно выпускают «народные» ОФЗ, правда, их доходность не сильно отличается от вкладов. А Минфин готов разрешить физлицам покупку бессрочных облигаций, но только квалифицированным и от миллиона рублей. При этом, по данным ЦБ, 85% денег россияне все равно инвестируют дома. Что, впрочем, никак не защищает их от обвалов, добавляет экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский:

«Если будет глубокая коррекция, мы пострадаем не потому, что мы переоценены, а по той причине, что нас продадут, чтобы нами закрывать дыры в американском фондовом рынке. Как правило, идет цепочка следующая: начинают закрывать позиции по деривативам, фьючерсам, опционам, следующие на очереди — активы развивающихся рынков, далее уже закрываются позиции по фондовому рынку развитых стран, Европы, затем уже США. И дальше уже начинает штормить рынок облигаций».

Примерно так развивались события прошлой весной, и на фоне всеобщей паники в цене существенно падало даже золото. Так что для защиты от обвалов на фондовых рынках российская «тихая гавань» может оказаться слишком мелководной.