Депутатов горсовета будут лишать права слова до конца сессии за использование заведомо ложной информации в своей речи

Депутаты горсовета Новосибирска приняли поправки в регламент представительного органа, согласно которым депутатов могут лишить права высказываться на сессии и комиссии, если они в своей речи неоднократно используют заведомо ложную информацию.

«Предлагается в пункт 3 ст. 64 закрепить следующе: депутат призывается к порядку в случае, если он использует в своей речи заведомо ложную информацию. Учитывая действующее положение регламента, за неоднократное использование заведомо ложной информации депутата можно будет решением совета или постоянной комиссии лишить слова до конца заседания сессии или комиссии. Получено положительное заключение мэра Новосибирска»,— сказала председатель специальной комиссии по регламенту Екатерина Митряшина.

По ее словам, депутата будут лишать права высказываться только на третий раз. В первый раз за использование недостоверной информации ему будут делать замечание, во второй — призовут к порядку с занесением в протокол.

Госпожа Митряшина отметила, что при поправках комиссия не опиралась на опыт других городов, а только на опыт Госдумы.

Ранее депутата призывали к порядку только в двух случаях: если он выступал без разрешения председательствующего и допускал в своей речи оскорбительные выражения.

«Мне кажется, эта мера и поправки избыточны, по своей сутки, как мы будем определять во время сессии ложная информация или нет?»,— сказал независимый депутат Игорь Украинцев. Его коллега Ростислав Антонов также полагает, что поправку необходимо было отклонить: «Давайте подумаем, какое впечатление оставит эта сессия, когда мы примем такую поправку»

В итоге за проголосовали 27 человек, против — девять, семеро воздержались.

Юлия Сасевич