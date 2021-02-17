Лжесотрудница банка похитила у жителя Воткинска почти 200 тысяч рублей

У 49-летнего жителя Воткинска похитили 190 тыс. руб. под предлогом защиты от кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что потерпевшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что с его счета происходят незаконные списания денег. Для сохранения сбережений звонившая посоветовала снять деньги со счета и перевести на другие «специальные счета». Мужчина поверил звонившей, снял деньги и перевел их несколько телефонных номеров.