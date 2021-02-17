Хлебозавод в Рыбинске оштрафовали на 100 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области судебные приставы на 100 тыс. руб. оштрафовали местный хлебокомбинат за нарушение природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

По данным пресс-службы, по решению суда предприятие должно было обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в реки Черемуха и Волга. Однако судебное решение не исполнялось руководством организации.

«Для побуждения должностных лиц к исполнению судебного решения судебный пристав привлек организацию к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тыс. руб. Должник штраф заплатил»,— говорится в сообщении.

Судебные приставы предупредили руководство хлебозавода о том, что если не будет исполнено судебное решение, возможно возбуждение уголовного дела. По данным пресс-службы, в настоящее время на предприятии изыскивают средства для выполнения работ по обеспечению нормативной очистки сточных вод.