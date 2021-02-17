Борис Илларионов уходит с поста министра культуры Самарской области

В среду будет представлен новый министра культуры Самарской области. Прежний глава минкульта Борис Илларионов покидает пост. Ранее он попрощался с сотрудниками министерства. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Бывший первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Борис Илларионов возглавлял министерство культуры региона с октября 2019 года. До этого он работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета.

Предшественник Бориса Илларионова на посту главы минкульта Самарской области Сергей Филиппов перешел на должность директора Самарского академического театра оперы и балета. Как ранее отмечал глава региона, господин Филиппов удовлетворительно справлялся со своей работой в министерстве, однако «хочется культурного прорыва». После чего было решено объявить конкурс на пост министра культуры. Однако конкурсная комиссия никого из отобранных 17 кандидатов не рекомендовала губернатору на рассмотрение. Тогда пост был предложен Борису Илларионову.

Георгий Портнов